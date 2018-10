El pleno pide negociar con los vecinos de El Pisón para que pueda ponerse en marcha antes la depuradora

Publicado 27/06/2018 19:06:42 CET

IU tacha de irresponsable al gobierno de Foro por no cerrar la playa en mayo, algo que Moriyón rechaza

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los votos de PSOE, Xixón sí Puede, IU y Ciudadanos han servido este miércoles para que el pleno del Ayuntamiento de Gijón apruebe una iniciativa que insta al actual equipo de gobierno (Foro) a abrir un cauce de negociación con los vecinos de El Pisón para intentar desbloquear la situación que mantiene paralizada a la estación depuradora de la zona este.

Fue en el año 2016 cuando la mencionada depuradora fue paralizada por los tribunales al entender que no se habían respetado los preceptivos cauces ambientales. Fue después de que los vecinos de El Pisón denunciasen. Sin depuración y después de haber desmantelado una planta de pretratamiento que existía, esa zona de Gijón vierte directamente al mar, sin depurar, las aguas residuales, a través de un emisario.

La iniciativa aprobada este miércoles ha sido impulsada por IU. Su portavoz, Aurelio Martín ha dicho que la situación es "insostenible" y que es preciso que el consistorio utilice todos los instrumentos posibles para solucionar cuanto antes este problema. La proposición aprobada añade que también se contemple el estudio de que la planta depuradora sea declarada bien de interés general por el Consejo de Ministros, algo que Martín ha reconocido que es "jurídicamente complejo".

Este aspecto ha supuesto un roce con el edil de Xixón sí Puede David Alonso, quien ha dicho que no va a consentir que se pueda "saltar la ley" en esta materia y que no sería consecuente aceptar aquí lo que no se ha querido para la regasificadora de Gijón.

Martín ha respondido insistiendo en la importancia del problema de la falta de depuración para Gijón y ha coincidido con Alonso en que el asunto es complejo. "Cuando hay intereses económicos, el Gobierno legaliza regasificadoras, pero parece que cuando los intereses son medioambientales no funciona igual", ha señalado. No obstante, ha reconocido que esta pretensión incluida en el texto aprobado tiene como objetivo que la negociación mencionada con los vecinos pueda llegar a mejor puerto.

SAN LORENZO

En el debate también se ha producido un choque dialéctico entre Martín y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro). Fue cuando el portavoz de IU le llamó irresponsable por no haber ordenado que se recogiesen muestras del agua en el episodio de contaminación de mayo que afectó a la playa de San Lorenzo, y por no haber cerrado la playa al baño.

Aunque este jueves va a haber un pleno monográfico sobre el asunto, Moriyón ha negado irresponsabilidad alguna por su parte. Ha explicado que la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, órgano "competente" en la materia, es la que habla de "condiciones meteorológicas excepcionales" esos días. Ha explicado que no se podían recoger muestras ese día, ya que se estaba fuera del inicio de la temporada de control de la calidad de baño, que empezó el día 18 de junio. "Queríamos tomar muestras para demostrar, ante esos episodios, en 48 o 72 horas como mucho, el problema estaba resuelto y el agua era de buena calidad", ha explicado Moriyón.