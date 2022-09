Podemos afronta la negociación presupuestaria "sin líneas rojas" pero advierte: "No hay consenso en la fiscalidad"

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Podemos Asturies, Sofía Castañón, ha asegurado este lunes que su formación política afronta la negociación presupuestaria con el Ejecutivo autonómico "sin líneas rojas", pero ha advertido de la falta de consenso en torno a la propuesta fiscal del Gobierno asturiano para el próximo año, basada en una serie de deducciones.

Sofía Castañón ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz parlamentario de Podemos en la Junta General, Rafael Palacios, tras participar en la primera reunión con el PSOE para negociar el presupuesto autonómico de 2023.

"No compartimos el planteamiento para los impuestos que nos han trasladado", ha subrayado Castañón, que aboga por una fiscalidad "más justa" como "única respuesta que tiene sentido para proteger los servicios públicos y al conjunto de la ciudadanía". En este aspecto ha reconocido que no van a encontrar un punto de consenso: "Nos han dicho que no se van a mover", ha lamentado.

A pesar de ello, la coordinadora autonómica de Podemos ha asegurado que esta no será una línea roja para negociar las cuentas. Podemos defiende que los de 2023 sean "los mejores" presupuestos y para ello han de ser "progresistas y de izquierdas". Las cuentas, ha agregado, han de ponerse "al servicio de los hogares" y priorizar la creación de empleo.

El diputado Rafael Palacios, por su parte, ha detallado las propuestas generales con las que la formación ha acudido a esta primera reunión, relativas a la gratuidad y universalidad de la etapa educativa de cero a tres años; el refuerzo de servicios públicos; el incremento en inversión para la Atención Primaria; o el impulso a un pacto asturiano por los cuidados y otro contra la pobreza y la exclusión social.

En materia fiscal, Podemos defiende una política de redistribución de la riqueza mediante la que paguen más quienes más tienen en un escenario en el que "las clases medias están desangradas" por el incremento de precios.