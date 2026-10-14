Podemos Asturies ya tiene candidata para 2027: Eva Fernández gana las primarias con un 58,48% de los votos

La candidata de Podemos a la Junta General, Eva Fernández. - PODEMOS ASTURIES

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Asturies ha finalizado su proceso de primarias para escoger al cabeza de lista de la formación para las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo de 2027. La actual responsable de organización del partido, Eva Fernández, encabezará a la formación en las elecciones autonómicas tras imponerse en las primarias con un 58,48% de los votos, frente al 36,30% de Unai Castaño.

Fernández concurría con la candidatura denominada 'Xuntes'. Los más votados de esta candidatura son, junto a Fernández, Olaya Suárez, Silvia Tárano, José María Amenábar, Rosa Prieto y David García.

La coordinadora del equipo técnico que dirige Podemos Asturies, Olaya Suárez, ha valorado positivamente este martes la "elevada participación" en la votación y ha destacado que "Eva Fernández ha obtenido la mayor ventaja de los últimos cuatro procesos internos en Podemos Asturies, más de 22 puntos".

Por su parte, la recién elegida candidata, Eva Fernández, ha asegurado que su candidatura tiene "la demanda de la calle" y también "el mandato de la militancia para trabajar en candidaturas tan amplias como sea posible, que garanticen que en mayo la gente pueda votar con confianza a una opción fuerte para pelear por sus derechos y sus preocupaciones". Fernández ha fijado como sus prioridades como candidata la vivienda, la defensa de lo público y la protección del territorio.