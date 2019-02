Podemos cree que "queda constatada la corrupción" en los cursos de formación y espera que haya dictamen esta legislatura

Publicado 01/02/2019 11:58:33 CET

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en la Junta General del Principado, Daniel Ripa, ha afirmado este viernes que tras las comparecencias de la Comisión de investigación parlamentaria sobre cursos de formación "queda constatada la corrupción" en la gestión por parte del sindicato UGT "con pruebas que soportan las acusaciones".

En rueda de prensa en sede parlamentaria, el también secretario general de Podemos Asturies ha señalado que la primera propuesta de dictamen de la Comisión, presidida por su formación, podría estar lista en unos quince días. "Es importante que el dictamen salga adelante en esta legislatura", ha añadido.

Al respecto, el parlamentario de Podemos pide directamente a Izquierda Unida que "se ponga del lado de los que investigan", lamentando la actitud que tanto ese grupo como el socialista que, sostiene, "hicieron lo posible" por dificultar la constitución de la comisión y el desarrollo de los trabajos.

Además, ha reprochado que desde el PSOE se formulasen preguntas "exculpatorias" incluso para gente que "está imputada" y "las únicas incisivas fueran para quienes venían a informar".

Ripa ha lamentado que hubiera excargos del Principado o de UGT que no comparecieran ante la comisión y que muchos de los que participaron "no dijeran nada". "No quisieron colaborar", ha dicho, asegurando que "la actitud obstruccionista no la entiende nadie".

Asimismo, se preguntó cómo era posible que algunos comparecientes asegurasen que los controles "eran más que exhaustivos" si no se cambió ningún procedimiento ni las prácticas de control después de que la política entrase en la sede de UGT de Asturias.

Podemos pedirá más información sobre varios cursos, las cooperativas de viviendas de UGT y la participación sindical en viajes institucionales. Asimismo, Ripa recuerda que hasta el lunes 4 de febrero seguirá abierto el buzón para que la ciudadanía aporte información que pueda resultar relevante para la investigación.

Para Daniel Ripa, la comisión debe servir para "aprender de los errores del pasado" para que la formación para el empleo sea "útil" y garantizar la "rigurosidad en la gestión de los fondos públicos".