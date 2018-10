Podemos dispuesto a trasladar la eliminación de los aforamientos a Asturias, lo que exigiría reformar el Estatuto

Publicado 18/09/2018 20:24:16 CET

El secretario General de Podemos Asturies, Daniel Ripa, se ha mostrado partidario de trasladar la reivindicación de la eliminación de los aforamientos a Asturias --una cuestión que exigiría la reforma del Estatuto de Autonomía--.

Ripa así lo ha indicado momentos antes de una reunión del Consejo Ciudadano de la formación morada, donde ha recordado que desde Podemos siempre han sido partidarios de la eliminación de los aforamientos. Una cuestión que el mismo Ripa puso de relieve cuando fue juzgado por una supuesta agresión al autobús de 'Hazte Oír'.

Por eso, ha defendido "trasladar la reivindicación a Asturias". "Nosotros lo vamos a apoyar, igual que cualquier medida en materia de igualdad y de blindar derechos que genere mayorías suficientes", ha explicado el secretario general de Podemos.

En ese sentido, ha dicho que a nivel estatal la reforma constitucional puede ser bloqueada por el PP, "pero aquí si implica un cambio de posición del PSOE, nosotros vamos a apoyar e impulsar que en esta legislatura se eliminen los privilegios de los representantes políticos".

"Asturias no ha cambiado nada en estos cuatro años y no nos resignamos a que no cambie nada en esta legislatura. Creemos que hay que avanzar ya en la Asturias que queremos que venga", ha sentenciado.

Esta misma mañana, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, afirmó sobre la posibilidad de reformar el Estatuto de Autonomía para abordar los aforamientos en Asturias, que en la comunidad esa decisión depende de la Junta General y de los grupos parlamentarios.