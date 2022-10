Podemos-Equo alerta de una "gran operación urbanística" tras el anuncio de reforma de El Molinón

GIJÓN/OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Gijón, Laura Tuero, ha alertado este sábado del riesgo de una "gran operación urbanística" tras el anuncio de reforma de El Molinón.

"Lo que se nos anunció como una reforma de El Molinón para el Mundial se ha convertido en una gran operación urbanística", dice la edil en nota de prensa, remarcando que las actuaciones urbanísticas en el entorno del estadio "son competencia del Ayuntamiento, no de un grupo de capital privado".

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos-Equo denuncia que "lo que se nos anunció como una reforma del estadio para el Mundial se ha convertido en una gran operación urbanística en toda regla, y queremos saber si el PSOE estaba al corriente de esto".

Así, exige al equipo de gobierno municipal y al grupo inversor mexicano "transparencia y claridad absoluta, tanto en el proyecto como en las vías de financiación del mismo". Y advierte, respecto a la propuesta de remodelación del entorno del estadio que plantea Orlegi Sports, que "las actuaciones en materia urbanística son competencia del Ayuntamiento, no de un grupo de capital privado y el principio por el que se han de regir es el interés general". "El órgano de decisión no es el consejo de administración del Sporting, sino la Corporación Municipal gijonesa, integrada por todos los grupos musicales y no sólo por el PSOE", dice.

La concejala señala que "la candidatura de El Molinón para el Campeonato del Mundo de 2030, en caso de que España y Portugal sean finalmente los países organizadores, podría suponer una oportunidad para Xixón, pero no es aceptable a cualquier precio".

"Vamos a pedir acceso al expediente o expedientes donde figuren toda la documentación en poder del Ayuntamiento sobre el Mundial, porque hasta la fecha sólo han dado tres hojas con los puntos qué aparecían publicados en la prensa", concluye, instando a incorporar "expertos técnicos en gestión y eventos deportivos del Ayuntamiento al grupo de trabajo para supervisar y asesorar en todo este proceso en el que han de primar los intereses generales de los gijoneses y de las gijonesas".