Podemos-Equo Xixón pide informar sobre los riesgos de las criptomonedas y limitar su publicidad

GIJÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón en el Ayuntamiento de Gijón llevará al Pleno de este jueves una proposición para que el Ayuntamiento inste al Gobierno asturiano a establecer limitaciones y prohibiciones a la publicidad de aplicaciones y casas de intercambio

de criptomonedas en espacios y recintos de titularidad pública autonómica.

En concreto, según una nota de prensa de la coalición morada y verde, se solicita que se inste al Principado y al propio Ayuntamiento a incluir acciones preventivas en su programación de actividades juveniles para informar de los riesgos y problemas sociales y de salud pública que estas actividades pueden provocar.

También se quiere que se pida a las Cortes Generales y a los gobiernos central y autonómico que impongan a la publicidad de aplicaciones y casas de cambio de criptomoneda las mismas limitaciones que tienen las casas de apuestas.

En este sentido, el concejal de Podemos-Equo Xixón Juan Chaves ha llamado la atención sobre que la pandemia ha agravado el problema de las adicciones. "Alcohol, tabaco, sexo y juego son las mas extendidas y a ellas se han unido recientemente las criptomonedas y los NFTs", ha señalado.

Este ha remarcado que "una criptomoneda es un activo digital que no está regulado por ninguna institución, como un banco central, ni cuenta con patrones de protección a los usuarios".

"Es un mercado que está creciendo a una velocidad tremenda, con una publicidad muy agresiva y entrando las principales casas de compra de criptomonedas en patrocinios deportivos en la NBA o la Fórmula-1, sustituyendo a las casas de apuestas y tratando de captar al mismo tipo de cliente", ha alertado el concejal.

Este ha recalcado que no existe ninguna norma para emitir criptoactivos, por lo que no es necesario notificar a una autoridad competente la puesta e circulación de la criptomoneda. Esto implica, segúnél, que "no hay nadie que alerte de que estamos ante alguna posible estafa piramidal, como ha pasado con Arbistar o Ethereum-Max", ha señalado.

"La gran volatilidad del mercado, propio de un mercado especulativo, la exposición de miles de jóvenes y la ausencia de control provocan pérdidas importantes, sin que quienes entran en estos mercados sean en muchas ocasiones conscientes del riesgo que asumen", ha apuntado el edil de la coalición morada y verde.

A esto ha sumado que el gasto energético que requieren estas monedas para su funcionamiento es "altísimo". "Sólo el minado de bitcoin consumiría tanta electricidad como Holanda y es cada vez más frecuente encontrar granjas de minado que pinchan la red eléctrica de manera ilegal para el proceso de minado", ha asegurado Chaves.

Este ha querido dejar claro, por otra parte, que esta proposición no tiene como fin la condena de las criptomonedas en sí, o del desarrollo de la tecnologías blockchain, "que tienen importantes cuestiones positivas, como la posibilidad de generar mayor seguridad

jurídica en actos públicos y privados o facilitar la transparencia y la trazabilidad de operaciones de todo tipo, y que también están detrás del uso y desarrollo del modelo de criptomonedas".