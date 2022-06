Podemos y IU presentaran enmienda a la totalidad a la Ley de Calidad Ambiental

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Asturies e IU-IX van a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Calidad Ambiental que ha impulsado el Principado para su devolución al Consejo de Gobierno. Las formaciones denuncian que se pretenden reducir los trámites medioambientales a una mera declaración responsable que dependerá de los Ayuntamientos.

Según estas formaciones y el sindicato CCOO, la aprobación de esta norma es necesaria, pero con el actual articulado propuesto por el Ejecutivo y, que según Podemos e IU contaría con el beneplácito de Ciudadanos, supondrá devolver a Asturias a los años setenta en cuestiones de política medioambiental, lo que podría acarrear problemas de salud para la ciudadanía.

Así, han señalado que supone traer en la comunidad la 'agenda liberal' que marcan los empresarios y la derecha y que no ha sido consensuada ni con los Ayuntamientos ni con las asociaciones ecologistas, lo que pondría en peligro la marca de 'Asturias, Paraíso Natural'.

Así lo han afirmado en declaraciones a los medios la portavoz de IU-IX, Ángela Vallina; el diputado de IU, Ovidio Zapico; la diputada de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez; y el secretario general de CCOO, José manuel Zapico.

Vallina ha denunciado que las competencias autonómicas medioambientales pretenden "enjaretar" a los Ayuntamientos, que no cuentan con los medios necesarios para evaluar unos proyectos "con la que te pueden instalar una granja de 600 cerdos al lado de casa". Además, ha criticado el silencio de la Federación Asturiana de Concejos (FAC) y la falta de diálogo con los Ayuntamientos ante el "marrón que les va a caer".

Por su parte, Ovidio Zapico ha alertado de la "gravedad" de que la norma salga "sin el consenso de la izquierda" para poder instalar en Asturias "una agenda liberal y conservadora" pactada con Ciudadanos, las Cámaras de Comercio y la FADE. Así, ha reclamado al Ejecutivo que "recapacite y dialogue" y ha anunciado que van a hacer "todo lo que sea posible para dificultar la aprobación de este texto".

La diputada Nuria Rodríguez ha calificado el proyecto como "Ley de Precariedad Ambiental" realizada "para que la aplauda la FADE". Una organización, ha afirmado, que se está colocando "enfrente de los pescadores y los ganaderos". Así, ha alertado de se deja "barra libre" a la instalación de proyectos de eólica marina. "El Gobierno tiene que decir donde está: al lado de los sectores empresariales o al lado de la ciudadanía", ha señalado.

Para finalizar, desde CCOO, Ovidio Zapico ha indicado que la norma "nace coja" al no contar con la participación de los agentes económicos y sociales. Entre otras materias, ha mostrado a que el Consejo de Medioambiente no tenga capacidad de acción en cuestiones de energía o transporte, por no impulsar la figura del delegado de medioambiente en las empresas y eliminar los tramites administrativos por una declaración responsable que se traslada a los ayuntamientos. "Echamos de menos la voz de la FAC", ha denunciado Zapico.