PP y Vox acusan a la Consejería de Cultura de preocuparse por la lengua asturiana en detrimento del deporte

"Cuando aparezco son capaces de relacionar el mal tiempo con la lengua asturiana", ha respondido Piñán

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han criticado este jueves en la Junta General que la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo no disponga de un presupuesto para patrocinar clubes deportivos y sí para poner en marcha políticas para proteger la lengua asturiana.

Así, la diputada 'popular' Beatriz Polledo ha denunciado que no hayan puesto en marcha una partida para suplir la retirada de los patrocinios por parte de Unicaja a los clubes deportivos asturianos pero "para la 'llingua' no hay impedimento". "Para la 'llingua' no hay problema, enseguida hay modificaciones presupuestarias, pero dotar de una partida para los clubes hay surgen los problemas", ha señalado.

Por su parte, la diputada de Vox Sara Rouco ha aprovechado para acusar al Principado de subvencionar "asociaciones que cumplen con su ideología", pero no patrocinar entidades deportivas. Una situación que a su juicio genera un "precedente peligroso" que se "agrava" con la gestión de la Consejería con la "problemática" de la oficialidad de la lengua asturiana.

Ante esto, la consejera Berta Piñán ha ironizado con la reacción que produce que comparezca en la Comisión de Cultura hablando en asturiano. "Cuando aparezco son capaces de relacionar el mal tiempo con la lengua asturiana", ha afirmado.

"Pensé que después de tantos años no se iba a producir esto, pero cualquier tema, aunque sea que llueve por la tarde, tiene relación, en cuanto yo abro la boca, con la lengua asturiana", ha indicado, para agradecer de manera irónica a PP y Vox que saquen el tema ya que "así hablamos del asturiano, que es una cosa de la que generalmente no quieren hablar".

PATROCINIOS DE UNICAJA

La situación se producía durante una comparecencia de Berta Piñán en la Comisión de Cultura de la Junta General sobre las actuaciones que están llevando a cabo desde el Principado ante la retirada de los patrocinios por parte de Unicaja a los clubes deportivos asturianos, como Oviedo Baloncesto, solicitado por Foro Asturias.

En ese sentido, desde Ciudadanos, el diputado Sergio García ha recordado que Unicaja es propietaria de un equipo en Málaga y patrocina un equipo en Cantabria, por lo que ha señalado que "los agravios siempre afectan a nuestra comunidad autónoma". Del mismo modo, le ha reclamado a la consejera saber si Balonmano La Calzada cuente con 50.000 euros para competir en Europa, algo que ha confirmado Piñán posteriormente.

Por otro lado, el diputado de Podemos Asturies Rafael Palacios ha recordado que la fusión de la antigua Cajastur ha supuesto despidos y cierre de sucursales y ha alertado del peligro que podría correr la colección de arte. Por todo ello, ha llamado al Principado a "ejercer presión" retirando todas las cuentas y operaciones con Unicaja y que sea condición para prestar servicios que las entidades bancarias tengan "un compromiso con Asturias y su ciudadanía".

La diputada de IU Angela Vallina ha recordado que la responsabilidad de la situación "la tiene quien la tiene", en referencia a la entidad bancaria, y ha alertado de que "viendo lo que vemos" la Consejería tenga "ojo con la colección". "Ahí es donde tenemos ahora que poner la lupa, la colección es de todos y de todas", ha afirmado.

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares ha llamado a una reflexión del Gobierno sobre la colaboración público-privada. Además, ha denunciado que la consejera se haya desvinculado de la situación y haya afirmado conocer la noticia por la prensa: "No es cierto, y si no tenía la información de algún club es que algo falla dentro de los distintos departamentos del Gobierno".

Para finalizar, la socialista Lidia Fernández ha recordado que Unicaja es una entidad privada "y por mucho que no nos parezca correcto, ni el Principado ni los grupos parlamentarios tenemos capacidad para decidir sobre esta decisión".