Podemos pedirá al Gobierno que exija la revisión y el mantenimiento de los hidrantes de la red de agua en Oviedo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Podemos Asturias preguntará este martes en el Pleno por las conclusiones que el Gobierno extrae del análisis de las revisiones de hidrantes realizadas en el concejo de Oviedo en los últimos cinco años a través de los servicios de inspección de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. La formación quiere aprovechar esta iniciativa para exigir al Gobierno un mayor control de la gestión del agua en la ciudad.

El responsable de agua pública de Podemos, José Fernando Díaz, ha explicado en rueda de prensa que a raíz de lo ocurrido en el incendio de Uría en el que falleció un bombero se investigó y comprobó que existían grandes deficiencias en el mantenimiento de los hidrantes de Oviedo.

"Eran deficiencias subsanables pero no hay ningún interés de hacerlo por parte del Ayuntamiento de Oviedo. Tampoco por parte de la consejería hay preocupación alguna sobre estas deficiencias de la red de hidrantes que dejan muchísimas sospechas en la última inspección", ha explicado.

Por este motivo considera Podemos que la consejería de Industria debe tomar cartas en el asunto, ya que tienen potestad para exigir el resultado de revisiones de los últimos años. "Deben pedir las actas de los últimos cinco años para conocer el mantenimiento red de hidrantes de Oviedo", ha dicho.

Por su parte la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha insistido en que el agua pública es un bien escaso que exige una gestión adecuada pero además hablamos de la seguridad de una ciudad, y para ello se requiere del número de bomberos necesarios. Además ha insistido en que meses después de una auditoria se ha vuelto a comprobar que el hidrante de la calle Uria no está en las condiciones que debe estar.

"No puede ser, debe haber un control público de estas cuestiones relacionadas con el agua pública", ha indicado Taboada, que ha añadido que la Administración regional y municipal debe actuar y si Aqualia no ha cumplido en los últimos años debe tener consecuencias claras con un expediente que no permita que salga impune de su actuación.

La diputada Nuria Rodríguez será quien este martes plantee al consejo de Gobierno esta cuestión y ha contrapuesto el modelo público del agua de Gijón con el privatizado de Oviedo afirmando que "años después de esa privatización se ve que la gestión es nefasta, no hay control, no hay beneficio para los ciudadabos y además el servicio es mucho más caro".

"El tema de los hidrantes es un elemento más de esta empresa que entiende que lo único que tiene que revisar es su propio beneficio y la consejería tiene la capacidad de controlar a esta empresa privada y por tanto pedirán al Gobierno que establezcan un control y vigilancia de lo que está ocurriendo en Oviedo", concluyó.