Podemos pedirá en el Pleno que se reactive la recuperación de las piscinas de la Laboral

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, defenderá en el Pleno municipal del próximo miércoles un ruego para reactivar la rehabilitación de las piscinas de la Universidad Laboral, así como las pistas deportivas aledañas que también permanecen abandonadas.

Según una nota de prensa de Podemos, Suárez cree que "es el momento de recuperar un patrimonio de toda la ciudadanía gijonesa, muy añorado por quienes pudieron disfrutarlo, y de volver incorporar a nuestra oferta de deporte y ocio una instalación que nos falta, como es una piscina pública al aire libre".

Unido a ello, ha recordado que Podemos ya introdujo una enmienda a los presupuestos municipales, por valor de 450.000 euros, para iniciar los trabajos de reforma necesarios.

A este respecto, ha apuntado que el coste total se estima en 1,2 millones de euros para la piscina y otros 800.000 euros para las pistas polideportivas, de acuerdo a los datos facilitados por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, en respuesta a una pregunta reciente de ella misma en Comisión.

Aunque todo el recinto de la Universidad Laboral es de titularidad autonómica, ha recordado que, en 2018, el Gobierno asturiano cedió la zona deportiva al Ayuntamiento gijonés.

Al tiempo, ha explicado que una parte de la misma -los campos de hockey, fútbol, rugby y béisbol- ha sido acondicionada y está en funcionamiento, bajo gestión del Patronato Deportivo Municipal, pero las piscinas permanecen en un estado de "grave deterioro", consecuencia, a su juicio, "de su desatención desde que fueran clausuradas allá por 1990". Con todo, la formación morada reclama ahora al Gobierno local un cronograma de actuación y compromisos firmes de inversión.