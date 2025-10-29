Podemos presenta 53 enmiendas por más de 12 millones a favor de vivienda, Medio Ambiente y mejoras en barrios

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha presentado un total de 53 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales de 2026, que suman una cuantía de 12.247.072 euros, que van principalmente dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, proteger el Medio Ambiente o mejoras en los barrios.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, plantea incrementar un millón de euros para aumentar el parque de vivienda pública, además de pedir que crezcan las ayudas al alquiler (300.000 euros), especialmente el de compartir vivienda para jóvenes (20.000).

También pide Podemos comprar los terrenos de Jove propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón para aumentar el número de vivienda pública y adecuar estos para ponerlos a disposición de la ciudadanía "cuanto antes". Para ello, destina 500.000 euros para su adecuación.

Además, pretenden destinar un millón euros para abonar ayudas a la rehabilitación de fachadas pendientes. Sobre esta cuestión, ha criticado que el Gobierno local no ha hecho "nada" pese a comprometerse a usar remanentes para ello, lo que ha considerado una "burla" a la ciudadanía, "a la que se debe dinero", ha advertido.

Por otra parte, Suárez ha pedido, vía enmienda, 1,8 millones de euros para la adquisición de la finca de 'La Isla', al no ver partida reflejada en los presupuestos municipales, así como la contratación de una persona para el Servicio de Disciplina Urbanística (36.365 euros).

Otra de las enmiendas es destinar 450.000 euros a la reforma de las piscinas de la Laboral, sobre la que ha apuntado que hay un proyecto encima de la mesa, pero cree que no hay intención de hacerlo si no lo paga el Principado.

Por contra, la portavoz de Podemos ha opinado que si esta infraestructura deportiva fue cedida al Ayuntamiento, es quien debería hacerse cargo. Ha avanzado, en este caso, que será una propuesta que llevarán al Pleno de este próximo mes de noviembre.

Otras de las propuestas son: la elaboración de un plan de usos para la antigua Jefatura de la Policía Local (50.000 euros); la realización de un estudio para rehabilitar los antiguos juzgados de Prendes Pando (50.000); y destinar el dinero del cierre del museo Nicanor Piñole al proyectado por el Gobierno local centro cultural en los antiguos depósitos de aguas de Roces (830.000).

Suárez, por otra parte, ha apuntado que hay otras partidas que van dirigidas a poner placas de calles, mejoras urbanísticas y de mobiliario urbano, así como a reformar parques infantiles. Ha resaltado, especialmente, una partida para cubrir una zona infantil en el Llano (100.000 euros), a lo que ha añadido otras cuantías para juegos biosaludales o zonas de calistenia.

Las enmiendas de Podemos también buscan la mejora de la calidad del aire, para lo que propone 200.000 euros a la renaturalización de zonas industriales, otros 120.000 euros a la naturalización de patios escolares o 25.000 euros para paneles informativos sobre la contaminación en la zona Oeste.

Por otra parte, ha mostrado su preocupación sobre que no haya partida prevista para el cambio de modelo a cocina de proximidad en los comedores escolares.

Es por ello, que plantean vía enmienda destinar 30.000 euros para la redacción de la asistencia técnica del nuevo pliego, así como 100.000 euros para el aumento de las becas comedor y otros 100.000 euros para la ampliación del 11x12. Se suma a ello otros 200.000 euros para entornos escolares seguros.

En el ámbito cultural, plantean destinar 30.000 euros al programa Arte en la Calle y otros 20.000 euros al Pase Cultural Joven, medida, esta última, que fue rechazada en el Pleno.

Otras enmiendas son: 50.0000 euros para un servicio de Salud Mental; incrementar las ayudas a emergencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) con 200.000 euros y aumentar la ayuda humanitaria en Palestina en 70.500 euros.

Asimismo, propone destinar 50.000 euros a un estudio sobre la gestión de la Empresa Mixta de Tráfico de Gijón y otros 20.000 euros para una prueba piloto del programa En bici sin edad.

Podemos, por contra, pide detraer partidas de festivales que tengan como patrocinio a un fondo vinculado a Israel, KKR, como son el Tsunami o el Gijón Life, al considerar que es una "vergüenza democrática" patrocinarlos con 322.250 euros.

De igual forma, aunque por el carácter pacifista de Podemos, piden suprimir los 145.200 euros destinados al Festival Aéreo de Gijón. Otra partida que suprimen son los 86.757 euros del Paseo Gastro, que cree que es una molestia para los vecinos, y los 70.000 euros aportados a la Fundación Princesa de Asturias, al considerar que no los necesita porque tiene ya muchos patronos.

También le restan una parte al gran mercado de Navidad propuesto por el Gobierno local, a las actividades del Jardín Botánico y al dinero consignado para la urbanización del entorno de Carlos Marx una vez que se proceda a la demolición del viaducto, ya que no hay una fecha prevista para ello.

En el ámbito deportivo, entre las enmiendas están 150.000 euros para el rocódromo de Mata Jove y otros 150.000 euros para incrementar la dotación de las Escuelas Deportivas, mientras que en la Fundación Municipal de Cultura proponen 50.000 euros para la creación y restauración de murales y otros 50.000 para la Universidad Popular.