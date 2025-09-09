Podemos ve una "irresponsabilidad" que el Gobierno se empeñe en congelar tasas y precios públicos

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

Suárez critica que se vaya a aprobar en el Pleno "fundirse el ahorro de años de nuestras empresas municipales"

GIJÓN, 9 Sep.

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha mostrado este martes su rechazo al proyecto de modificación de Ordenanzas Fiscales para 2026, aprobado en este día en Junta de Gobierno local.

Suárez, en este sentido, ha visto una "irresponsabilidad" el Equipo de Gobierno municipal el empeñarse en mantener congeladas las tasas pese a la subida de precio de los servicios y suministros del Ayuntamiento.

"Nos resulta delirante que sigan presumiendo de buenos gestores cuando las consecuencias de esta fiscalidad fanática son evidentes", ha advertido la portavoz de Podemos.

"Tan evidentes como que este mismo miércoles van a aprobar en Pleno fundirse el ahorro de años de nuestras empresas municipales y organismos autónomos para tapar los agujeros que van dejando Moriyón y Mitre en las cuentas", ha reprochado al Gobierno local.