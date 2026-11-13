La Policía advierte de la gravedad de realizar llamadas telefónicas falsas alertando de supuestos explosivos

Archivo - Un agente de Policía Nacional atiende una llamada - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha lanzado un aviso informativo a toda la población para advertir sobre la gravedad de realizar llamadas telefónicas falsas alertando de la supuesta presencia de artefactos explosivos.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía han incidido en que más allá de la alarma social que generan, este tipo de comunicaciones conllevan serias repercusiones tanto para la seguridad ciudadana como en el ámbito judicial para sus autores.

Advierten que cada vez que se recibe un aviso de estas características en los teléfonos de emergencia, los protocolos obligan a desplegar de inmediato un amplio dispositivo de seguridad. Esta respuesta implica movilizar a indicativos de la Policía Nacional, dotaciones de bomberos y ambulancias, lo que supone detraer de las calles a efectivos esenciales que dejan de estar disponibles para atender urgencias reales en las que puede estar en juego la vida o integridad de las personas.

Por último, destacan que tras los sucesos registrados en los últimos días en Oviedo, la ciudadanía podrá percibir una mayor presencia de agentes en las calles. La Policía Nacional traslada un mensaje de tranquilidad y subraya que este refuerzo no debe generar alarma alguna, ya que forma parte de las labores habituales y preventivas destinadas a garantizar la seguridad de todos los vecinos.