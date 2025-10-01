La Policía desmantela dos narcopisos en Avilés y detiene a tres personas

OVIEDO/AVILÉS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desmanteló dos narcopisos en el barrio de El Pozón de Avilés tras un operativo que se saldó con tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, y con la incautación de diversas drogas, dinero en efectivo y material para el pesaje. La colaboración vecinal resultó clave para llevar a cabo la operación.

En los registros realizados por los agentes se intervinieron 75 dosis de cocaína y heroína, 417 gramos de hachís y 110 gramos de marihuana, además de balanzas electrónicas y dinero procedente de la venta de estupefacientes.

Según informan desde la Policía Nacional, los vecinos de la zona habían alertado a los agentes de movimientos sospechosos en los inmuebles. A partir de esa información, la Policía Nacional inició una investigación que permitió confirmar la actividad ilegal y solicitar las órdenes judiciales de registro.

El dispositivo se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre y permitió confirmar que estos dos pisos funcionaban como puntos de venta de droga, gestionados por un grupo que intentaba pasar inadvertido adoptando medidas de seguridad.

La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana, que resulta decisiva para actuar contra este tipo de delitos y asegura que toda información recibida, incluso de forma anónima, es analizada con rigor.

De los tres detenidos, dos han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.