La Policía elabora un decálogo de consejos ante posibles estafas y fraudes durante el 'Black Friday'

GIJÓN, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Nacional de Policía ha elaborado un decálogo de consejos para evitar ser víctima de estafas o fraudes durante el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday'.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, las redes sociales son un vehículo para los ciberdelincuentes, al ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas fraudulentas.

Entre los consejos, está: tener cuidado con algunas promociones que llegan por email o redes sociales; desconfiar de artículos populares con excesivos descuentos; verificar que esté bien escrito el nombre en la URL para evitar ser víctima de 'typosquatting'; 0 estar atento al 'QRishing', por el que los estafadores son capaces de manipular un código QR para que te descargues un software malicioso para infectar tu dispositivo y hacerse con tus datos.

También aconsejan desconfiar de un sms o email de supuestas empresas de paquetería, porque puede ser 'phishing'; fijarse en el diseño de la tienda online, imágenes de mala calidad, textos mal traducidos, o faltas de ortografía, que no incluyan CIF o domicilio fiscal; fijarse en que el descuento sea en el precio y no en la calidad; buscar el icono del candado y la 's' en la URL en tu navegador como seña de que estás ante una página segura; o no dar, si la web te resulta sospechosa, datos de tu tarjeta o tu cuenta bancaria.

Y, si has sido víctima de un fraude, recomiendan cambiar contraseñas y cancelar la tarjeta bancaria de inmediato, además de hablar con tu banco y denunciar el caso en la Policía.