Policía y Guardia Civil aclaran que actualmente no es exigible ningún certificado para ir a trabajar

FADE o el Colegio de Abogados han puesto en marcha sus propios documentos en Asturias

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los máximos jefes operativos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han aclarado este martes que actualmente en España no es exigible a los ciudadanos ningún certificado que pruebe que van a ir a trabajar en la actual situación de estado de alarma.

En una rueda de prensa ofrecida en Moncloa, el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, comisario principal José Ángel González, y su homólogo en la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, han sido preguntados precisamente por las medidas de otros países relativos a requerir a los ciudadanos un documento justificativo de las razones por las que están en la calle. Han explicado que, de momento, esa medida no está activada en España.

"No existe documento previsto al respecto, con lo cual no es exigible", ha subrayado Ceña en su respuesta. No obstante, ha comentado que si los ciudadanos que van a trabajar tienen en su

poder un documento de su empresa que acredita que está trabajando en ella, puede ayudar a que las gestiones para comprobar la veracidad de lo que dice "sean más rápidas".

Por su parte, José Ángel González ha confirmado que en este momento no se exige a los ciudadanos ningún certificado, si bien ha matizado de que día a día se pueden tomar decisiones y que la situación es "cambiante y dinámica".

SITUACIÓN EN ASTURIAS

La Federación Asturiana de Empresarios lleva desde última hora de este domingo 15 de marzo informando de que había llegado a un acuerdo con las cámaras de comercio para que los trabajadores que tengan que realizar desplazamientos estos días deban portar un documento expedido que lleve el sello de su empresa y los datos del trabajador y de su vehículo.

Diseñaron y aportaron un modelo para descargar y rellenar, y afirmaron que el sistema está avalado por Delegación del Gobierno en Asturias. Ante las consultas de los autónomos que trabajan solos, desde FADE contestan que pueden avalar el certificado ellos mismos.

Sin embargo, no es el único sistema que se ha habilitado en Asturias. Por parte del Colegio de Abogados de Oviedo se ha puesto en marcha otro sistema muy similar, aunque independiente del de FADE. En este caso, no lleva el sello de la patronal asturiana, sino del Colegio de Abogados.

Los titulares de despacho lo cumplimentan y lo entregan a su empleados. "Al certificado acreditativo deberá acompañarlo, como ya se aconsejó en su momento, del carné profesional", añaden desde el Colegio de Abogados.