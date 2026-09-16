La Policía identifica a los presuntos agresores de Rosón y Fernández en San Mateo

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha identificado y está procediendo a la localización y detención de los presuntos agresores del exconcejal de Somos Oviedo, Rubén Rosón y del político Jorge Fernández, ambos pertenecientes al colectivo AMA, en la madrugada del pasado jueves durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo, según han conformado fuentes policiales a Europa Press.

Los dos militantes de Asociación Asamblea Moza d'Asturies (AMA) fueron agredidos por un grupo de ocho jóvenes cuando trabajaban en su caseta de las fiestas de San Mateo.

Según el relato de los agredidos, los jóvenes violentos vandalizaron su caseta situada en la Catedral, intentaron arrancar un faldón arcoíris y les agredieron "brutalmente".

Afirman que los agresores gritaban consigas racistas y xenófobas mientras vandalizaban la caseta del colectivo y tras la agresión se marcharon corriendo gritando 'Arriba España'. Los agredidos fueron trasladados al HUCA donde, tras realizar escáner y uno de ellos recibir puntos de sutura, fueron dados de alta.