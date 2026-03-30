La Policía Local de Langreo denuncia a tres conductores por participar en carreras ilegales en Riaño

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Langreo ha denunciado a tres conductores por participar en carreras ilegales en el Polígono de Riaño durante el pasado fin de semana, en el marco de un operativo de control de tráfico que contó con apoyo de medios aéreos.

Según ha informado el Ayuntamiento de Langreo, además de estas actuaciones, se llevaron a cabo controles preventivos de alcohol y drogas en distintos puntos del concejo.

Como resultado, se instruyeron dos atestados por delitos contra la seguridad vial y se formularon dos denuncias administrativas: una por superar la tasa de alcohol permitida y otra por consumo positivo de drogas.