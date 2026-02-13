La Policía Nacional frena una oleada de robos en comercios de Oviedo tras detener a varios multirreincidentes

Archivo - Coche de Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado frenar la escalada de robos con fuerza que venía afectando a los comercios de Oviedo en los últimos meses, gracias a un refuerzo de la vigilancia y a la coordinación de las brigadas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Según informa el Cuerpo, los agentes han conseguido esclarecer un alto porcentaje de los robos, centrando la operación en delincuentes multirreincidentes. Entre los casos más destacados figura la identificación del presunto autor de siete robos en la zona de Cerdeño y de un hombre responsable de un robo en un bar, detenido previamente en enero por hechos similares.

Asimismo, uno de los implicados ha ingresado en prisión tras ser imputado por ocho delitos, y otro hombre que cometió tres robos en una semana ha sido puesto a disposición judicial.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias subraya que mantendrá los dispositivos especiales de vigilancia e investigación para garantizar la seguridad en toda la capital del Principado y reducir el impacto económico de los delitos sobre los comerciantes.