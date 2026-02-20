La Policía Nacional intensifica con apoyo de drones los controles en la zona rural tras el aumento de robos

Policía Nacional de Gijón controla con drones la zona rural gijonesa. - POLICÍA NACIONAL DE GIJÓN

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría de la Policía Nacional de Gijón ha reforzado los dispositivos de seguridad en la zona rural de Gijón tras los robos registrados en chalets.

Entre las medidas adoptadas, han destacado la utilización de drones policiales que permiten vigilar desde el aire amplias superficies y mejorar la capacidad de detección de movimientos sospechosos en áreas de difícil acceso, según una nota de prensa de la Comisaría.

Han resaltado, al tiempo, que este despliegue tecnológico se suma a la intensificación de la presencia policial tanto uniformada como de paisano, con patrullas que realizan controles preventivos, identificaciones selectivas y labores de vigilancia discreta en distintos puntos estratégicos.

El objetivo es claro: localizar y detener a los autores de los recientes robos que, al concentrarse en un corto periodo de tiempo, han generado cierta sensación de inseguridad entre los vecinos.

Se trata de un refuerzo preventivo y coordinado, diseñado para anticiparse a nuevos hechos delictivos y reforzar la tranquilidad en la zona.

La Policía ha apuntado que los drones permiten ampliar el campo de visión de los agentes, detectar posibles vías de escape y supervisar caminos rurales, fincas y accesos a viviendas aisladas con mayor eficacia.

El operativo continuará activo mientras se desarrollan las investigaciones. En este sentido, la Policía se ha trasladado su compromiso a restablecer "plenamente" la sensación de seguridad en la zona y poner a disposición judicial a los responsables de los robos.

Desde la Policía, además, se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana, avisar de cualquier movimiento sospechoso y comunicar de inmediato cualquier incidencia a través del 091.