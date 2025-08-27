La Policía Nacional refuerza la seguridad en las fiestas de Avilés y Lugones con apoyo aéreo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional desplegará un amplio dispositivo de seguridad durante las fiestas de San Agustín en Avilés, que se celebrará del 22 al 28 de Agosto, y Santa Isabel en Lugones, del 25 de Agosto al 2 de septiembre, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y el buen desarrollo de ambas celebraciones.

El operativo contará con la participación de diferentes unidades especializadas, entre ellas el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Brigada Local de Policía Judicial.

Los Guías Caninos también intervendrán con labores de detección de drogas en puntos clave. Como refuerzo especial, el dispositivo incorporará un helicóptero de la Policía Nacional, que permitirá ofrecer vigilancia desde el aire y mejorar la coordinación en caso de incidencias, asegurando una respuesta rápida y eficaz.

La vigilancia se intensificará en zonas de gran afluencia, como paradas de autobús, estaciones de tren y puntos de concentración nocturna, especialmente en horarios de madrugada. La Policía Nacional subraya su compromiso para que las fiestas se celebren en un entorno seguro y de convivencia para todos los ciudadanos.