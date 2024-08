Políticos de la izquierda en el Ayuntamiento denuncian haber sido "borrados" del pregón de la Semana Grande

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos de la izquierda en el Ayuntamiento de Gijón han expresado su "decepción" tras ser "borrados" del pregón de la Semana Grande por parte de la alcaldesa, Carmen Moriyón. "Esta exclusión de la oposición constituye una decisión sin precedentes que refleja el autoritarismo de la alcaldesa y su falta de respeto por la democracia", han denunciado en un comunicado conjunto.

El PSOE, IU y Podemos han cuestionado que Moriyón no haya invitado a la Corporación municipal a este acto que representa a todos los gijoneses independientemente de su voto. Demuestra, han dicho, "que la alcaldesa gobierna Gijón no como el gran concejo que es, sino como su cortijo particular, donde las grandes decisiones y la institucionalidad están supeditadas únicamente a sus designios".

"Las fuerzas de la izquierda no vamos a consentir estos desaires sin sentido ni justificación, fruto de un sectarismo del que acusa a la oposición pero que es ella quien ejerce sin pudor", han aseverado, asegurando que el desprecio no lo hace a los grupos políticos, sino a "los miles de gijonesas y gijoneses" a los que representan.