Políticos de todos los colores debaten en la Escuela de Verano de UGT sobre financiación autonómica

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de la Escuela Internacional de Verano de UGT Manuel Fernández López 'Lito' ha reunido, en su mesa redonda sobre financiación autonómica, a representantes regionales del PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU, Somos Asturies y Foro Asturias.

Momentos antes del inicio de la mesa, el representante del PSOE, Fernando Lastra, se ha referido a la quita de la deuda aprobada ayer por el Consejo de Ministros. "Me parece una respuesta esperada, razonable, adecuada a las recomendaciones de los informes de los expertos", ha dicho, recordando que ya en 2017 y 2021 había informes de expertos que aconsejaban impulsar un mecanismo como este y lo hicieron "a petición del PP". "Parece que se les ha olvidado", ha ironizado, asegurando que Asturias "no sale muy mal", con 1.508 millones de reducción de deuda. "No creo que sea despreciable", ha insistido.

Desde el PP, el diputado Andrés Ruiz ha criticado la postura del presidente Adrián Barbón en cuanto a la quita de deuda y la financiación autonómica, asegurando que "no vale darse golpes en el pecho" y decir que no va a aceptar "nada" y luego, cuando llega la quita, "decir que está al 75% satisfecho". Sobre la postura del PP en materia de financiación, ha asegurado que su partido "en ningún momento" se ha salido del pacto asturiano aprobado en la Junta General.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en la Junta General del Principado de Asturias, Xabel Vegas, ha asegurado que la quita de la deuda es "un buen comienzo" para abordar la renovación del sistema de financiación autonómica, ya que "todos" salen beneficiados "como país" con esta medida. Vegas ha defendido un modelo que atienda al criterio de población ajustada y que "reduzca las desigualdades".

Para el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, "la cosa pinta mal" en materia de equidad entre CCAA. "Ya hemos visto con la quita de deuda cómo es una quita que no beneficia al Principado de Asturias", ya que Asturias es "cumplidora" y no ha gastado "por gastar". A ello agrega Pumares que el reparto "no es justo" ni es "equilibrado". "Ya hemos visto también cómo el gobierno de Barbón, una vez más, ha antepuesto los intereses de Sánchez a los intereses de Asturias", ha apostillado. Queda por saber, ha agregado, qué va a hacer el presidente Pedro Sánchez en cuanto a la financiación autonómica y si el sistema que articule el Gobierno irá encaminado a "privilegiar" a Cataluña.

Desde Somos Asturies, Xune Elipe ha puesto el foco en que el sistema de financiación autonómica debería haberse actualizado hace ya 11 años y los criterios con los que se calculan los cupos son de hace tres décadas. Sin saber si el acuerdo entre el Gobierno y Cataluña va a perjudicar o no a Asturias, Elipe ha indicado que l positivo es que se haya abierto la posibilidad de renovar el sistema de financiación.