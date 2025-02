Polledo pide a Del Arco "dimitir ante el caos y la mamandurria que tiene montada en su consejería"

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nuevo enfrentamiento entre la consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco y la diputada del PP, Beatriz Polledo, en esta ocasión a cuenta de la gestión de los centros de menores. La diputada del PP ha reclamado la dimisión de la consejera. "Cosas de la vida es dimitir y asumir responsabilidades ante el caos y la mamandurria que tiene montada en su consejería", le ha indicado la diputada del PP.

Ha sido en una pregunta en el Pleno de la Junta en la que Polledo ha reprochado el "caos" en la gestión de los centros de menores que sufren una situación que a su juicio es "una desvergüenza" y se ha preguntado que más tiene que pasar en los mismos.

Así, Polledo ha indicado que lo que debería ser un entorno seguro y un entorno estable para los niños y para los jóvenes más vulnerables, se ha convertido en un "desastre administrativo y, lo que es peor, un desastre moral".

"Hay carencias de suministros de todo tipo, condiciones que podríamos calificar de insalubres y una gestión absolutamente irresponsable por su parte y por parte del señor Barbón. Los trabajadores de los propios centros comprando leche, comprando papel higiénico, que pagan de sus propios bolsillos para que hubiera en los centros de menores y el estado de los centros sin ningún tipo de mantenimiento. Vergonzoso es poco. Humedades, puertas rotas, despensas vacías...", indicó Polledo.

Del Arco ha replicado a Polledo que "su alarmismo y falta de responsabilidad no puede otra vez que dejarle con los ojos abiertos" y le ha reprochado que su grupo haya dicho "no" a once millones de euros para mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes de Asturias, no solo los de los centros y también a sus familias y los profesionales trabajen en los centros.

"La voz de esa gente la tiene la Consejería de Derechos Sociales. No la tiene usted", le ha indicado Del Arco a la parlamentaria del PP.