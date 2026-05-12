Ponga (PSOE) afea a Velasco que "confunda infravivienda con okupación" en el asentamiento de San Claudio en Oviedo

Archivo - Fábrica de Loza de San Claudio, Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha mostrado este martes su preocupación por las respuestas ofrecidas en comisión por la concejala delegada de Servicios Sociales, María Velasco (PP), sobre el asentamiento de infraviviendas en la antigua fábrica de Loza de San Claudio.

En una nota de prensa, Ponga ha reprochado a la edil de Servicios Sociales que "utilice el discurso de la okupación para tapar un problema social y de exclusión que exige intervención pública y recursos". A su juicio, la situación del asentamiento chabolista ha evidenciado en las últimas semanas la "falta de coordinación" del Equipo de Gobierno y las "carencias" de los servicios sociales municipales.

La edil socialista ha recordado que ya había denunciado la "descoordinación" del gobierno local tras las contradicciones ofrecidas sobre si las familias seguían o no en el asentamiento. Según ha explicado, Velasco se ha limitado a señalar hoy que, en una visita con la Policía Local, no encontraron a nadie, aunque posteriormente los servicios sociales sí comprobaron que había personas viviendo allí.

INTERVENCIÓN SOCIAL

"Cuando hay familias viviendo en infraviviendas, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es intervenir desde los servicios sociales, reforzar la atención y coordinar recursos, no buscar titulares fáciles", ha añadido la concejala.

Asimismo, ha criticado que el acuerdo para reformar la atención social primaria "sigue sin traducirse en más plantilla ni en más presupuesto". Para Ponga, la confusión entre ocupar una vivienda y un problema de exclusión social que obliga a habitar las ruinas de una fábrica "retrata perfectamente la ausencia de una política social seria en este Ayuntamiento".