Ponga (PSOE) pide que se vote en el pleno el texto de la FEMP en reconocimiento de los derechos LGTBI

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga, ha pedido este jueves que se vote en el próximo pleno municipal el texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) respecto al reconocimiento y defensa de los derechos LGTBI.

PSOE y PP se han reprochado mutuamente no apoyar este texto. Primero lo hizo la concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González (PP), quien reprochó a PSOE y Somos que no apoyaran esta declaración institucional en la comisión de Políticas Sociales de la pasada semana.

Ahora, la edil socialista asegura en nota de prensa que Leticia González "maniobró" para evitar posicionarse sobre el texto aprobado por la FEMP en dicha comisión, y luego "mintió de forma absurda para tapar sus vergüenzas, acusando al PSOE y Somos de votar en contra cuando no hubo ninguna votación".

"No tenemos ningún ánimo de confrontar con ningún grupo con un tema como este. Que algún partido no quiera apoyar el texto de la FEMP en reconocimiento y defensa de los derechos LGTBI no debe ser obstáculo para que el resto de formaciones no lo hagamos ni para que el Pleno, en el peor de los casos por una amplísima mayoría, respalde la propuesta", ha señalado Ponga.

Así, la concejala ha defendido que el pleno es "el máximo órgano político del Ayuntamiento" y por tanto han de ser sus miembros los que hagan público en ese foro su compromiso con la defensa de la libertad y la igualdad de derechos.

Es por ello que Ponga ha criticado que el Gobierno local haya incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno de este viernes la adhesión a la Declaración Institucional de la FEMP con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI'. "Solo puede ser calificado como un disparate", ha dicho Ponga, señalando que "o les falla la comprensión lectora o es un nuevo y patético intento de evitar que el Pleno respalde el Día del Orgullo".