Pontón (IU) asegura que "la involución va siendo cada vez más obvia" en el Ayuntamiento

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha asegurado este viernes que "la involución va siendo cada vez más obvia" en el Ayuntamiento de la capital asturiana en materia de defensa de los derechos de las personas LGTBI.

En unas declaraciones a los medios al término del minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia de género, ha reprochado al Ejecutivo local que no haya instalado la bandera arcoíris en el Ayuntamiento con motivo del Día del Orgullo LGTBI, y ha asegurado que este hecho se produce bajo la premisa de que "lo que no se ve no existe".

A su juicio, el Equipo de Gobierno "ignora que todavía hay una gran parte del colectivo que está castigada y necesita de apoyo". A su juicio, el PP se encuentra "en una deriva de acercamiento total a las políticas de involución de Vox".

Sobre el manifiesto de la FEMP, ha asegurado que su grupo municipal "por supuesto" que se suma, pero "de manera reivindicativa" para que "se recuperen cosas que ya estaban completamente superadas".

"Incluso gobiernos del PP aquí ponían la bandera y ahora estamos yendo a una deriva de cada vez más para atrás hasta que el año que viene ni se ponga el calendario floral", ha alertado.