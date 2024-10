Pontón (IU) reclama una comisión de Educación "urgente" ante el cierre de la escuela infantil de La Florida

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha reclamado este viernes la celebración de una comisión de Educación "urgente" ante el cierre de la escuela infantil de la Florida, para conocer la solución para las 117 familias afectadas.

En una nota de prensa, Pontón ha recordado que el pasado miércoles, debido a las fuertes lluvias caídas en Oviedo, la Escuela de Educación Infantil de La Florida sufrió filtraciones de agua que obligaron al cierre temporal de la escuela. El centro educativo se encuentra en obras desde este verano.

Pontón ha denunciado este viernes que las familias aún desconocen en qué escuelas se va a reubicar a sus hijos. "Como ya es habitual, este equipo de gobierno no sólo no sabe tomar decisiones en tiempo y de manera eficaz, si no que está más preocupado del papel cuché que de las familias de Oviedo", ha lamentado.

La edil ha recordado que el centro educativo lleva cerrado dos días "y las familias no saben qué va a pasar a partir del lunes" y por tanto están cogiendo días de vacaciones, cambiando turnos, e incluso pidiendo a familiares que vengan desde otras comunidades autónomas para poder atender a sus hijos en horario laboral.