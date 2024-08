Pontón (IU) reprocha al Ayuntamiento que elija "tener iluminación antes que alimentación"

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha criticado que el Ayuntamiento haya dejado fuera de las becas de comedor a más de 1.400 familias por falta de presupuesto y ha cuestionado que elija "tener iluminación antes que alimentación".

En unas declaraciones a los medios tras la reunión del Órgano colegiado de subvenciones, que hoy aprobó en reunión extraordinaria el listado de admitidos y excluidos de las becas comedor del próximo curso, ha explicado que no es que el Ayuntamiento no tenga recursos, sino que "no quiere destinarlos a cuidados de los menores" como son la alimentación y los estudios.

Pontón ha insistido en que estas son "necesidades básicas que todo municipio debería considerar a tener cubiertas anualmente" y ha remarcado que ya ha habido familias que quedaron fuera en años anteriores. "Bien podían haberlo tenido previsto, pero un año más no se tiene esa previsión", ha lamentado.

La edil de IU ha reprochado al Equipo de Gobierno que prefiera tener "un Oviedo guapo e iluminado" antes que "niños que puedan comer en los comedores escolares". En este sentido ha recordado que este año se aumentó en medio millón el presupuesto para el alumbrado de Navidad, "medio millón que podría haber cubierto perfectamente las necesidades educativas de los menores", ha apostillado.