El PP acusa al Gobierno de Asturias de poner en riesgo la ganadería y quesos identitarios como Cabrales y Gamonéu

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias responsable de Medio Rural, Luis Venta Cueli, ha acusado este domingo al Gobierno del Principado de "promover activamente el desmantelamiento del sector ganadero asturiano y de poner en riesgo la supervivencia de marcas identitarias queseras como el Gamonéu y el Cabrales".

Venta Cueli, que ha hecho estas declaraciones en el marco del Certamen del Gamonéu que se celebra en Benia de Onís, ha calificado al actual Ejecutivo socialista como "el Gobierno más antiganadero conocido hasta ahora, un Gobierno matavacas" que "estrangula" a la ganadería asturiana por un círculo vicioso de malas políticas.

El diputado popular ha centrado su crítica en la gestión de la fauna salvaje, especialmente el lobo, y la aplicación de los protocolos de sanidad animal, denunciando que ambos frentes están mermando las explotaciones: "Tuberculosis por un lado, lobo por otro y en todos los casos la consecuencia directa es la merma de la ganadería y, por extensión, el estrangulamiento de las producciones queseras de Asturias, especialmente las amparadas bajo marcas de calidad tan identitarias como el Cabrales y el Gamonéu".

El portavoz adjunto del PP asturiano ha desmantelado el argumento del Gobierno de que los protocolos sanitarios son la causa del sacrificio masivo, acusándoles de esconderse tras un "interés general ficticio".

"Es una falacia decir que los protocolos sean los causantes del sacrificio masivo y vacíos sanitarios en Cabrales. Los protocolos se interpretan, pero se escudan en un interés general ficticio para meter miedo a la sociedad y cargarse explotaciones enteras", ha sentenciado.

Venta Cueli ha criticado que, de todos los animales sacrificados, "ni el 1% es positivo", y que estas decisiones solo buscan "salvar porcentajes de prevalencia".

"ENEMIGOS" DEL QUESO CABRALES

El diputado del PP insistió en que las políticas del Principado no solo son un error de gestión, sino una intención velada de despoblar el medio rural para evitar críticas.

"El queso de Cabrales ahora tiene ya dos enemigos confesos: lobo y Consejería. Y la responsabilidad de estos últimos es indiscutible, dicen trabajar para hacer frente al reto demográfico y lo que hacen es intentar acabar con la población rural... Muerto el perro, se acaba la rabia", ha comentado.

Respecto al producto estrella del Certamen, el Gamonéu, Venta Cueli ha lanzado una advertencia: "Al Gamonéu le pasa lo mismo; el lobo está acabando con la reciella, y el quesu del puerto, un producto único, con las políticas restrictivas al ganadero y permisivas con el lobo, está cada año en más peligro de desaparecer".

Por todo ello, "el Partido Popular exige al Gobierno de Barbón un cambio radical en la gestión de la fauna salvaje y la sanidad animal, buscando un equilibrio que permita la supervivencia de las explotaciones ganaderas que son la base de la economía y la cultura del Oriente de Asturias".