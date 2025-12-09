El PP acusa a los Gobiernos de Sánchez y de Barbón de provocar el mayor conflicto sanitario en años

Archivo - La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo. - PP - Archivo
OVIEDO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ha exigido este martes la retirada del Estatuto Marco de Sanidad y ha acusado a los Gobiernos central y autonómico de provocar "el mayor conflicto sanitario en muchos años", con la convocatoria de la huelga de médicos esta semana y el anunciado paro de todo el personal del Sistema Nacional de Salud a partir del próximo mes de enero.
Pilar Fernández Pardo ha reclamado a Pedro Sánchez que "se haga cargo de la situación, y retire de manera inmediata el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad sin diálogo alguno, sin consenso y sin rigor".
La parlamentaria popular ha emplazado al Ejecutivo a llevar a cabo una negociación consensuada con las comunidades autónomas, colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas.
Asimismo, ha instado a incluir en el documento una memoria técnica, jurídica y económica para que dicho Estatuto "tenga una financiación realista y garantizada en los Presupuestos Generales del Estado".
Fernández Pardo ha destacado que la consejera socialista de Salud del Principado "debería pronunciarse sobre este conflicto y poner los medios a su alcance para una inmediata resolución".