El PP advierte del "abandono y los reiterados incumplimientos" del Gobierno de Asturias con la Educación Especial

La diputada regional del PP Gloria García en el centro de educación especial de Latores. - PP

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada popular y portavoz de Educación, Gloria García, ha advertido este lunes de las "carencias" que presenta la infraestructura del Colegio Público de Educación Especial de Latores, algunas de ellas, preocupantes incluso en términos de seguridad para el alumnado, como el acceso al interior del centro: "La Consejería inicia obras que no termina, como es la rampa, y la degradación va a más, con un listado de necesidades que la Consejería de Educación ignora sistemáticamente".

En este sentido, la diputada popular ha puesto en duda la ejecución de las inversiones anunciadas: "Los Presupuestos para el año 2026 recogen una exigua partida de 125.000 euros para intervenciones en el centro, con el agravante de que la ejecución de los presupuestos en obras es habitualmente mínima; no nos convence que digan que van a hacer cuando después no hacen," censura.

NUEVO CENTRO DE MONTECERRAO

Gloria García ha querido hacer una mención a la situación actual del nuevo colegio de Montecerrao y ha señalado que el estado de las obras no invita al optimismo: "Para el año 2025 la inversión superaba los dos millones de euros, ¿qué se ha hecho? Remover tierras. Para el 2026 la inversión prevista era de 11 millones y medio de euros, así lo anunciaron, sin embargo, nos encontramos con un recorte de tres millones y medio respecto a lo previsto, y ocho millones en el Presupuesto, sin explicación que convenza ni al AMPA ni a nosotros, y con la sospecha de que ocurrirá lo mismo que este año, que dejarán buena parte sin gastar y que no cumplirán los plazos," lamenta.

"El Gobierno de Asturias continúa con el abandono y los reiterados incumplimientos con la Educación Especial. Frente a esta situación el Partido Popular seguirá denunciando estos incumplimientos y reclamando lo que estas familias realmente merecen," concluye.