El PP advierte de la "gestión negligente" del Gobierno de Barbón con el cierre de la Ruta del Cares

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Popular de Asturias, Sandra Camino, preguntará a la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno asturiano para denunciar la "falta de inversión, planificación y control" en la política turística del Principado. Y centrará sus críticas, entre otras, en el cierre de la Ruta del Cares. Lo ha anunciado este miércoles durante una rueda de prensa en Poncebos (Cabrales), acompañada del portavoz del PP municipal, Francisco González.

La diputada y portavoz de Turismo del PP ha calificado el cierre del tramo asturiano de la Ruta del Cares como el "golpe definitivo a una de las temporadas turísticas más difíciles" en el Oriente de Asturias. La ruta, con más de 200.000 visitantes en 2023 y picos de 4.000 personas diarias, es un pilar económico clave para Cabrales y concejos limítrofes.

"El cierre, provocado principalmente por los desprendimientos tras el incendio de Camarmeña, ha causado pérdidas económicas nada despreciables con cancelaciones superiores al 40% en alojamientos y servicios", ha recordado Camino. Y de ahí las quejas de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa. La representante del PP criticó la "parálisis de casi dos meses" en la reapertura completa y la "ausencia de una campaña de información clara desde el Principado, lo que ha desviado miles de visitantes a otros destinos", ha lamentado.

El Grupo Popular exige una respuesta clara a la consejera: "¿Cuándo va a poner en marcha la Consejería un plan de intervención urgente, moderno y sostenible, que permita proteger al visitante, apoyar a las empresas afectadas y situar de nuevo al tramo asturiano del Cares como referente nacional del turismo de naturaleza y calidad?".