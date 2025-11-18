El PP alerta de la "inseguridad" de la AS-320, en Castrillón, tras un nuevo accidente de tráfico

Archivo - La diputada del PP de Asturias y portavoz de Fondos Europeos, Sandra Camino, en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de Turismo, Sandra Camino, ha mostrado este martes su preocupación tras un accidente ocurrido este lunes en el tramo conocido como carretera de la Plata, en la AS-320, en Castrillón. "Nos preguntamos cuántos incidentes más tienen que ocurrir antes de que el Gobierno del Principado tome medidas reales. La falta de iluminación y la continua inseguridad hace que los accidentes cada vez sean más frecuentes", destaca.

Camino recuerda que hace apenas una semana ofreció una rueda de prensa en ese mismo tramo de carretera para denunciar "la urgente necesidad" de un proyecto de mejora en la senda, que cuenta con 900 metros, sin acera ni arcén, y que se ha convertido en "un riesgo constante" para conductores, vecinos y peregrinos que transitan por la zona.

Insiste en la necesidad de que el Gobierno asturiano incluya el proyecto de la senda peatonal de la Plata en los presupuestos de 2026. "Exigimos la implementación inmediata de mejoras, incluyendo iluminación adecuada y arcén seguro, para garantizar la seguridad de todos los usuarios de este tramo de la carretera", subraya.