El PP alerta de las "pésimas condiciones" del centro de salud de Soto del Barco

Archivo - La diputada del PP en la Junta General, Pilar Fernández Pardo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo ha alertado este jueves de las "pésimas condiciones" en que se encuentra el Centro de Salud de Soto del Barco y que tienen que "sufrir" los usuarios.

Según Fernández Pardo, el último percance se produjo este miércoles, cuando se habría venido abajo parte del techo por una rotura de la tubería de aguas negras, lo que provocó además un "olor nauseabundo" en el edificio.

La parlamentaria del PP destacó que los problemas con las conducciones se vienen repitiendo reiteradamente, aunque los daños han alcanzado ahora una gravedad mayor.

Pilar Fernández Pardo señaló que desde el centro de salud se llevan meses avisando a la gerencia del área sanitaria III del Principado, correspondiente a la comarca de Avilés, de los problemas del Centro de Salud de Soto del Barco, "pero nunca han hecho ningún caso, y ahora han tenido que cerrar el centro y pasar las consultas y las urgencias al de Pravia".

Fernández Pardo exigió a la Consejería de Salud que ofrezca explicaciones urgentes sobre la situación creada en Soto del Barco, y que se depuren las responsabilidades pertinentes.