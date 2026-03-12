El PP alerta de los riesgos en Pajares tras las advertencias de su director y pide responsabilidades al Principado

El diputado regional del PP Pedro de Rueda - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda ha señalado este jueves que los problemas de funcionamiento de la estación invernal de Pajares han motivado al propio director de la instalación a presentar alertas ante la Fiscalía sobre posibles riesgos. De Rueda ha reclamado al Principado que aclare la situación y adopte medidas para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de la estación.

Según el parlamentario, los problemas de la estación se arrastran desde hace varios años y, en su opinión, no se han abordado de forma adecuada. Señala que durante más de un tercio de los días de la temporada, la estación ha permanecido cerrada o ha funcionado parcialmente, y que en ningún momento se ha abierto la totalidad de las pistas.

De Rueda ha indicado que, a pesar de registrarse una temporada con buenas condiciones de nieve, la estación ha estado cerrada más días por el viento que otras estaciones de la Cordillera Cantábrica, y la media de usuarios se ha situado en niveles bajos en los últimos ocho años.

El diputado ha recordado, además, que la gestión de Valgrande-Pajares supone un coste anual de 5,2 millones de euros para los asturianos, cifra que representa más del 20% del presupuesto de la Dirección General de Deportes. Señaló que este presupuesto sería razonable si la estación funcionase de forma que favoreciera la actividad económica del valle, el ocio de los asturianos y el turismo.

PROBLEMAS EN VALGRANDE-PAJARES

Entre los problemas destacados por De Rueda se encuentran cierres continuos, incidencias con el sistema de nieve artificial y fallos en los anemómetros, que miden la seguridad operativa de los remontes. Según explicó, durante gran parte de la temporada no ha funcionado ninguno de los tres anemómetros de la estación, y recientemente se ha reparado únicamente uno.

El diputado también ha mencionado denuncias presentadas en diciembre ante la Inspección de Servicios del Principado, que señalaban posibles irregularidades en el mantenimiento de instalaciones, riesgos laborales y problemas de acoso laboral.

En relación con estas incidencias, De Rueda ha señalado que el director de la estación remitió este 10 de marzo un escrito a la Dirección General de Deportes indicando que se están reparando los anemómetros antes de contratar el servicio correspondiente, lo que, según el parlamentario, podría incumplir los procedimientos legales establecidos.