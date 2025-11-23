El PP apuesta por un sistema de reciclaje inverso con recompensas para los vecinos de Corvera

El portavoz del PP en Corvera, Alejandro Méndez Mántaras, junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general, Beatriz Llaneza, durante la última comarcal celebrada en el concejo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Corvera de Asturias ha registrado una moción para implementar un programa piloto de reciclaje inverso en el municipio, que será debatida en el Pleno previsto para el próximo martes 25 de noviembre.

La iniciativa, según informa el portavoz municipal, Alejandro Méndez Mántaras, plantea la instalación de máquinas que recompensen a los vecinos por la entrega de envases, como latas y botellas, a cambio de descuentos o bonificaciones canjeables en comercios locales. El edil del PP afirma que "el objetivo es fomentar hábitos sostenibles, reforzar la recogida selectiva de residuos y dinamizar la economía local".

El programa incluye la realización de un estudio técnico y económico para evaluar su viabilidad e insta al Ayuntamiento a colaborar con asociaciones de comerciantes y entidades sociales para garantizar el éxito de la iniciativa.

Méndez Mántaras hace un llamamiento a todos los grupos políticos para apoyar la moción, destacando su carácter transversal y los beneficios para la ciudadanía, el comercio local y el medioambiente. "Es el momento de que Corvera se sume a la innovación en sostenibilidad y se convierta en un referente entre los municipios de nuestro tamaño", destaca.