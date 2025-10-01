El PP apuesta por que la Universidad Laboral se convierta en proyecto de ciudad coordinado con el Principado

Los diputados del PP de la Junta General del Principado de Asturias, José Luis Costillas y Andrés Ruiz (presidente del PP gijonés), en el patio de la antigua Universidad Laboral. - PP GIJÓN

Los 'populares' presentarán una proposición no de ley para impulsar su candidatura ante la Unesco

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado regional, Andrés Ruiz, ha reprochado este miércoles el "abandono" de la antigua Universidad Laboral por parte de las sucesivas administraciones del Partido Socialista, a las que ha acusado de poner solo "parches" y a las que ha criticado por hacer una gestión "cuanto menos es deficiente".

Frente a ello, ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación a la entrada del histórico edificio, que el PP de Gijón apoya "sin ningún tipo de fisuras" la candidatura de la Universidad Laboral para Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, para cuya consecución "empujaremos con todos los medios".

En esta misma línea, ha apuntado que el Grupo Parlamentario Popular asturiano presentará en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley que vuelva a dar "impulso y fuerza", a esta candidatura.

Ruiz, a mayores, ha resaltado que para el PP la Universidad Laboral tiene que ser "un gran proyecto de ciudad", que por su volumen y su proyección, no solo regional sino nacional e internacional, debe ser compartido entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado.

Asimismo, ha apuntado que el PP ya está trabajando en un proyecto de modelo de gestión y de coordinación entre Ayuntamiento y Gobierno autonómico.

Junto a él ha hablado José Luis Costillas, también diputado regional del PP, quien ha enumerado los retrasos que conllevaron las obras de la cúpula de la iglesia de la Laboral, que sigue cerrada desde la culminación de los trabajos hace un año sin que se sepa qué uso se le va a dar.

Ha advertido, relacionado con ello, el "caos" en el que está envuelta la gestión del histórico edificio y la "deficiente contratación" de las obras, a lo que ha sumado que Recrea, según el PP, no tiene personal "capacitado" para su mantenimiento.