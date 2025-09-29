El PP arremete contra la participación de Aizpurua (EH Bildu) en un acto organizado por Tomé (Somos Asturies) en Gijón

"Es una grave ofensa a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares", afirma Cuesta

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, ha tildado este lunes de "grave ofensa a la dignidad de las víctimas del terrorismo y de sus familiares" la participación de Mertxe Aizpurua, representante de EH Bildu en el Congreso, en un acto político organizado por la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, este próximo martes en Gijón, en el Museo del Ferrocarril.

Cuesta, a través de unas declaraciones remitidas por el PP, ha recordado que Aizpurua fue "condenada por apología del terrorismo, cuando desde una publicación de la que era responsable editorial justificaba los asesinatos a sangre fría de ETA", ha apuntado.

Se ha referido así a su etapa como directora del diario Egin, en la que llegó a "mofarse", según él, de José Antonio Ortega Lara tras su liberación, después de haber permanecido 532 días secuestrado por ETA en un zulo "en condiciones inhumanas".

"Resulta inaceptable que se normalice la participación en cualquier debate político de alguien que ni si quiera ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por haber justificado el terrorismo", ha afeado.

Al tiempo, ha dicho querer saber si la portavoz de Podemos en Gijón, Olaya Suárez, bajo cuyas siglas concurrió Tomé a las pasadas elecciones autonómica, comparte la decisión de dar voz a una figura con semejante trayectoria.

También desea conocer si Suárez se siente representada por Aizpurua y si cree que este es el tipo de referentes políticos que deben ofrecer a la juventud gijonesa.

Se ha preguntado, además, si es que, para algunos, la memoria histórica se detiene en 1975 y empieza entonces una preocupante amnesia democrática que prefiere olvidar a quienes defendieron la libertad y la democracia frente a la barbarie del terrorismo".

Unido a todo ello, ha sostenido que Aizpurua "nunca ha combatido a la 'extrema derecha', como se pretende hacer creer con la organización de este acto, sino a los demócratas que no se doblegaban ante el terror, sin importar su ideología".

Frente a ello, se ha mostrado convencido de que la inmensa mayoría de los gijoneses "son solidarios con las víctimas del terrorismo y sus familias y con todos aquellos guardias civiles, policías, jueces, concejales, periodistas y ciudadanos anónimos que, durante décadas, fueron asesinados, extorsionados o amenazados por ETA y que lucharon de forma firme y ejemplar por la democracia y la libertad en el País Vasco y en toda España".