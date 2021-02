El PP avala la vacunación de la concejala de Cangas de Onís por su relación laboral con un centro de mayores

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias ha calificado de "acto de responsabilidad" la vacunación de la teniente de alcalde de Cangas de Onís y exdiputada Marifé Gómez por su relación laboral con la Residencia Hogar Beceña González.

Según los 'populares' Gómez es una de los tres patrones de la Fundación Camilo Beceña --los otros dos son el cura párroco de Cangas de Onís y un representante de las familias escogido por el pleno municipal--, que asumió la dirección de la Residencia Hogar Beceña González una vez que la congregación religiosa que estaba al frente lo abandonó.

Así lo han indicado este jueves en una rueda de prensa el secretario general del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo; el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro y la concejal Mari Fe Gómez, que han explicado como ha sido todo el proceso de vacunación en esta residencia.

El alcalde de Cangas ha explicado que los protocolos establecen que entre los primeros grupos de vacunación están todas las personas con relación laboral con una residencia, no solo los sanitarios, por lo que en los listados que se enviaron al Sespa estaba Gómez y los otros dos patrones y, por eso, recibieron las dos dosis de la vacuna.

"Lo irresponsable hubiese sido no haberse vacunado, es su obligación", ha indicado González Castro, que ha defendido "con luces y taquígrafos" que la vacunación es correcta, ya que no lo hizo como teniente de alcalde sino como patrona.

Por su parte, el secretario general del PP asturiano, Álvaro Queipo ha indicado que el partido ha analizado y revisado toda el proceso y ha afirmado que "no solamente no ha habido una irregularidad, sino que ha habido una actitud de responsabilidad". Del mismo modo, ha criticado a una FSA que "no está para dar lecciones de ética y moral".

Así, ha recordado que está formación no abrió expediente por el caso de un concejal 'popular' de Navia agredido supuestamente por la pareja de otra concejal socialista. Del mismo modo, ha criticado el "paripé" del PSOE con el caso de la edil de Castrillón "utilizada como cabeza de turco para salvar la imagen de Adrián Barbón".

"No vamos a sacrificar compañeros y lanzarlos al escarnio público sin contemplar que pueden ser inocentes", ha explicado Queipo, que ha querido dar "por zanjado" el caso reflejando el apoyo de la dirección del partido a su concejala en Cangas de Onís.

Por su parte, Gómez ha mostrado su interés en que se conozca la verdad y ha recordado que al marcharse la congregación que llevaba la residencia "a mi me tocó la responsabilidad de dirigirla". Por eso, ha señalado que no vacunarse hubiera sido una "irresponsabilidad muy grande" y ha recordado que tanto su nombre como su cargo iban en las listas que se enviaron al Sespa.

Además, ha querido explicar que en un primer momento, "como le pasó a mucha gente", tuvo "cierto recelo a la vacuna", pero que se vio en la obligación de ponérsela. "Ahora ya ha pasado un mes y ya se ha visto que no sucede nada, que es bueno y que tenemos que hacerlo", ha sentenciado.