El PP buscará el respaldo del Pleno para que el Ayuntamiento abandone la Zalia

Publicado 05/02/2019 13:17:49 CET

GIJÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular de Gijón, Pablo González, llevará al Pleno una propuesta con la que buscará el respaldo de todos los grupos para que el Ayuntamiento abandone la sociedad de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia).

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha incidido en que la deuda comprometida por el Ayuntamiento se seguiría asumiendo pero habría que ver cómo se compensa, "No podemos permitirnos el lujo de seguir ahí dentro", ha sostenido antes de recalcar que no descarta que se acuda a los tribunales para no tener ese "muerto urbanístico "en el concejo.

Ha apuntado, en este sentido, que la Zalia es un "invento" del Principado que nos está costando a todos los gijoneses, a lo que ha incidido en que "roban" a Gijón el terreno "y luego quieren que lo paguemos nosotros", ha apostillado sobre la superficie ubicada en la parroquia gijonesa de San Andrés de los Tacones.

González, además, ha explicado que son 1,7 millones de euros al año lo que le va a corresponder pagar al Ayuntamiento, que sumado a otros pagos comprometidos resta recursos al Consistorio. A esto se sumaría ahora que añaden un "agujero financiero" de 4,2 millones a la Zalia, del que le toca pagar al Ayuntamiento unos 400.000 euros de más. En total, más de dos millones de euros anuales.

"Foro plantea la preocupación, pero no hace nada", se ha quejado el portavoz 'popular' del Gobierno local.