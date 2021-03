El PP carga contra el Principado por dejar "a medias" a los vecinos de la zona rural de Cudillero con el saneamiento

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General Cristina Vega ha cargado este domingo contra el Gobierno del Principado de Asturias por dejar "a medias" a los vecinos de la zona rural de Cudillero por dejar sin finalizar unos trabajos de saneamiento en Santa Marina y Castañera.

Ha pedido, en una nota de prensa, conocer si hay "compromiso, recursos y verdadera voluntad política" del Ejecutivo para dar solución ante la "grave falta de planificación" en el proyecto de saneamiento. "El Principado ha gastado más de 200.000 euros en la construcción de instalaciones de depuración, sin tener prevista la segunda fase", ha agregado.

La diputada 'popular' ha visitado la zona acompañada por vecinos de la zona, el portavoz del Grupo Municipal Popular Ignacio Escribano y el concejal Felipe Fernández. Durante la visita, ha avanzado que, en la próxima Comisión de Administración Autonómica, volverá a preguntar al Consejero Juan Cofiño por los plazos y el presupuesto previsto para la ejecución de la segunda fase del proyecto y finalización.

A este respecto, la diputada del PP teme que el Ejecutivo de Adrián Barbón no tenga previsto dar continuidad a las obras, después de la incertidumbre generada en la respuesta de Cofiño a una pregunta de Vega realizada el pasado mes de diciembre. "No dudaron en anunciar a bombo y platillo el inicio de unas obras que llegaban con 3 años de retraso, pero ahora no saben de dónde sacarán los recursos para poder completarla", ha asegurado.