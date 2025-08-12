El PP cree "inadmisible" que Gobierno central y regional no comunicasen al Ayuntamiento la llegada de menores

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 7 de diciembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Un cayuco ha llegado con cerca de 80 personas a las inmediaciones del puerto de La Restinga por sus propios medios, y luego ha sido escol - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, ha indicado este martes que "resulta absolutamente inadmisible que la llegada de menores no acompañados a la ciudad no haya sido comunicada al Ayuntamiento de Gijón por parte de los Gobiernos de Sánchez y Barbón". Según Cuesta, desde la Concejalía de Servicios Sociales se enteraban de este hecho ayer, a última hora de la tarde, a través de la prensa. "Es el colmo de la deslealtad institucional entre administraciones", dijo.

Para el secretario de los 'populares' de Gijón, esta ausencia total de coordinación e información refleja, "una vez más, el desorden en el que ha derivado la política migratoria de Pedro Sánchez".

Así, critica el PP que se están asignando menores a distintas comunidades sin una planificación adecuada de integración y sin criterios justos de distribución entre territorios.

"Vaya por delante que la solidaridad de Gijón con Canarias está fuera de toda duda. Entendemos que los desafíos que enfrenta España deben afrontarse todos juntos con responsabilidad y sentido de Estado. Los problemas de Canarias, son también los de Gijón, y viceversa. Y nuestra cooperación y disposición de ayuda hacia el pueblo canario es total", indicó Cuesta.

Sin embargo, consideró que resulta inaceptable que comunidades como Cataluña o el País Vasco sean sistemáticamente excluidas del esfuerzo común, "únicamente para no incomodar a los partidos independentistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa a golpe de chantaje".

Asegura el responsable del PP que esta doble vara de medir rompe por completo con el tan necesario espíritu de cooperación entre todas las regiones de España.

Por otra parte el PP considera que España no puede seguir recibiendo más de 6.000 menores inmigrantes no acompañados cada año. Es un ritmo absolutamente insostenible para cualquier país. "Ningún sistema de protección social, educativo o de acogida está preparado para absorber una presión de esta magnitud de manera continuada. Cualquier persona sensata entiende que esta situación, lejos de ser coyuntural, exige una respuesta política firme con controles de fronteras eficaces y una inmigración, en todo caso, ordenada, regulada y vinculada a contratos de trabajo", dijo.