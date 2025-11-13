El PP cree "pura soberbia" la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia que anula varias jefaturas de servicio

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons criticó este jueves el "gesto de pura soberbia" del Gobierno de Barbón al recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que anula el nombramiento por libre designación para seis jefaturas de servicio y un director de oficina. "El Gobierno sigue en su huida hacia adelante, haciendo oídos sordos y mostrándose indiferente al contenido y claro mensaje del TSJA", destacó.

Considera el PP que el Tribunal Supremo "ya ha sentado doctrina sobre este asunto con sentencias donde se afirma que los puestos de trabajo cuya provisión por funcionarios se efectúa por libre designación ha de ser excepcional y restrictiva, siendo necesario justificar caso por caso, de forma razonada y suficiente, algo que no ha ocurrido en el caso del Principado".

Cuervas-Mons señaló que los siete puestos en los que Barbón ha utilizado el sistema de libre designación "se refieren a labores típicamente burocráticas, desprovistas realmente de planteamientos políticos, y sus funciones no conllevan decisiones estratégicas o con fuertes dosis de discrecionalidad".

"El Gobierno acude a la vía del recurso ante el Supremo sabiendo que el tiempo juega a su favor, porque el tiempo medio para resolver un recurso contencioso-administrativo oscila entre año y medio y tres años", indicó.

En este sentido, Cuervas-Mons afirmó que "cuando llegue el varapalo judicial la presente legislatura ya habrá finalizado, la burla ya se habrá consumado y el funcionario designado a dedo trabajará toda la legislatura a capricho del Gobierno".

El diputado del PP subrayó que, de acuerdo a la sentencia del TSJA, reclama que "se anule y se deje sin efecto el sistema de libre designación utilizado por la Administración del Principado, y anunció que solicitará el informe que sustenta la decisión de recurrir.