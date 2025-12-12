El PP critica la "burbuja presupuestaria" del Principado y la "ridícula ejecución" en el Valle del Nalón

Rafael Alonso, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP en la Junta General, Rafael Alonso, ha criticado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026 aprobado por el Gobierno asturiano. Ha dicho que el Ejecutivo recurre a una "burbuja presupuestaria" y ha lamentado la "ridícula ejecución" que existe en el Valle del Nalón.

Alonso ha estado en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio), junto a concejales y portavoces de los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Sobrescobio y Laviana.

Ha comentado que el proyecto vuelve a presentarse como un "éxito expansivo", cuando en realidad es "una burbuja presupuestaria sostenida por una presión fiscal creciente y por la negativa constante del Ejecutivo a deflactar el IRPF, lo que provoca la pérdida de poder adquisitivo y un aumento de impuestos para las familias asturianas".

Alonso subraya que, detrás de la apariencia expansiva, "la ejecución real es ridícula por ser mínima, puesto que a 1 de noviembre, el Principado mantiene sin ejecutar el 77% de las inversiones previstas, un patrón que se repite año tras año".

Uno de los ejemplos que expuso el diputado popular se encuentra en los programas de Industria de la Consejería de Ciencia. "La Viceconsejería de Industria solo ha ejecutado el 9% de las inversiones reales y la Dirección General de Energía y Minería apenas llega al 7%. La ejecución es ridícula y, además, es el gran lastre del socialismo y afecta a todas las consejerías en los capítulos de inversión", ha criticado.

El parlamentario ha alertado de que "pese a los anuncios del Gobierno sobre nuevas inversiones en el Valle del Nalón, la realidad es muy distinta, se repiten partidas año tras año, se retrasan obras que deberían estar finalizadas y se reducen inversiones en municipios como Sobrescobio o San Martín del Rey Aurelio".

Por municipios, Rafael Alonso detalla que en Caso "la inversión principal vuelve a ser el acondicionamiento de la AS-254 (Bueres-La Marea), que pasa de 300.000 euros en 2025 a 6,6 millones en 2026. Sin embargo, en 2025 no se ejecutó nada. Esto es una tomadura de pelo a los usuarios de una carretera que debería estar restaurada hace años y que aún deja en el aire el tramo La Marea-Infiesto".

En el caso de Sobrescobio, las inversiones se reducen y la única novedad es una partida simbólica de 4.330 euros para el acondicionamiento de la carretera Rioseco-Soto de Agues, que ya en 2024 tuvo 9.485 euros.

El Fondo de Financiación de Inversiones Regionales repite exactamente la misma cuantía que en 2025, indica el diputado. Añadió que "la ejecución avanza lentamente y que otras actuaciones, como la eficiencia energética de edificios públicos, repiten dotación (1,4 millones de euros) y dependen de una consejería que solo ejecuta el 8% de sus inversiones".

En el municipio de San Martín del Rey Aurelio ha comentado que desaparece la partida para la ampliación del Edificio TIC, ya licitado y adjudicado, pese a la reducción previa de ocho millones de euros cuyo destino se desconoce.

El caso de Langreo es, a ojos del diputado popular "especialmente grave". "Se repiten partidas como Talleres del Conde, una obra prácticamente concluida y que responde a deudas del Principado con el Ayuntamiento; o las obras del soterramiento que avanzan a un ritmo desesperadamente lento; también regresan proyectos como la lavandería central o el área logística sociosanitaria, sin avances y con menos dotación que en 2025; y, además, la construcción de viviendas en Langreo avanza tan lentamente que prevemos entregas en 2027, en plena cita electoral", ha dicho.

En Langreo la principal novedad es una partida para expropiaciones del PERI, "con 3,7 millones de euros pese a que el PERI aún no está diseñado. Depende de una consejería con 84% de inversiones sin ejecutar, por lo que todo nos hace pensar que se trata de un anuncio vacío".

Aún con todo, zanja Alonso, "el Gobierno repite el eslogan de que 'nadie quedará atrás', pero actúa como si nada hubiera cambiado mientras el Valle del Nalón sufre la descarbonización acelerada y la pérdida del empleo industrial. El Ejecutivo anuncia mucho y ejecuta poco. Asturias necesita inversión real, no propaganda".