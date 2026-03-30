El PP critica la "dejadez" del Gobierno de Asturias en el mantenimiento de rutas turísticas

El PP acusa al Gobierno de Barbón de “abandonar” las rutas turísticas y denuncia una “preocupante falta de gestión y de compromiso”. - PP

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Turismo, Sandra Camino, ha criticado este lunes la "dejadez" del Gobierno de Asturias respecto al estado de las rutas turísticas, tras visitar el inicio de la Ruta del Tranqueru, entre Xivares y la Ciudad Residencial de Perlora, en Carreño.

En una nota de prensa, Camino ha señalado que el recorrido se encuentra "en una situación preocupante con desprendimientos sin resolver desde hace tiempo, vallas rotas, falta de señalización y zonas donde la seguridad no está garantizada".

La diputada ha responsabilizado a la consejera de Turismo, Gimena Llamedo, de que "no basta con promocionar; hay que cuidar", y ha recordado que "han pasado más de tres años desde las primeras denuncias y noticias en prensa sobre el estado de esta ruta".

La parlamentaria del PP ha cuestionado la actuación del PSOE en Carreño que, según ha explicado, en abril de 2025 denunciaba públicamente la situación de la senda, y ha asegurado que "más de un año después, no solo no se ha solucionado el problema, sino que la situación sigue igual o peor".

Camino ha afirmado que no se trata de un caso aislado y ha alertado de que otros enclaves turísticos de Asturias presentan problemas similares: "Lugares que se promocionan en campañas, pero que cuando uno los visita se encuentra con abandono, falta de mantenimiento y, en muchos casos, situaciones que obligan incluso a asumir riesgos innecesarios".

Camino ha anunciado que el PP presentará en la Junta General una proposición no de ley para instar al Gobierno asturiano a realizar un inventario de todas las rutas de carácter municipal, autonómico y estatal, con el objetivo de conocer su estado y poder actuar sobre ellas.