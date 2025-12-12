El PP critica la "hipocresía" de Barbón (PSOE) con el acoso a las mujeres

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Luis Venta - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Luis Venta afirmó hoy que ni el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ni su partido, el PSOE, están autorizados para realizar discursos de "buenismo" en torno a los casos de acoso a las mujeres protagonizados por socialistas. El parlamentario ha criticado la "hipocresía" del presidente asturiano.

Venta señaló que el PSOE "lleva sin decir ni mu todos estos años de Gobierno 'sanchista', y al contrario de lo que se predica, parece que para ocupar altos cargos en el partido o en las instituciones lo que puntuaba era ser acosador de mujeres".

"La tolerancia cero se demuestra denunciando a los acosadores, y no tapándolos, como han hecho los socialistas a lo largo de estos últimos años", indicó.

El parlamentario 'popular' destacó que "la tolerancia cero se debe centrar en impedir los acosos y, por supuesto, denunciar a quienes los realizan; lo que han hecho es justo lo contrario: ni impedir los abusos a mujeres y lo que es más grave, proteger a los acosadores, tanto en el ámbito laboral como impidiendo las denuncias ante la justicia".

Según Venta, Barbón no puede "diluir" un problema de su partido poniendo en el foco a toda la sociedad española. "Es de una cobardía atroz, pero en el fondo lo que hace es intentar desviar la atención de los asturianos, justo para promover todo lo contrario a lo que dice: seguir protegiendo a los acosadores de su partido, y seguir poniendo disculpas para no condenar lo que ya sabe toda la sociedad", recalcó.