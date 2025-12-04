El PP critica la "mala gestión" del Principado en Sanidad, con "mucho gasto y poca inversión"

La diputada regional del PP en el Parlamento asturiano y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, delante del hospital de Cabueñes, en Gijón. - PP ASTURIAS

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP en el Parlamento asturiano y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo, ha criticado este jueves en Gijón al Gobierno del Principado al afirmar que la Sanidad pública en la región se caracteriza por "mucho gasto, poca inversión y una gestión claramente ineficaz".

Fernández Pardo, que ha comparecido ante los medios delante del hospital de Cabueñes en Gijón, ha incidido en que el presupuesto destinado a Sanidad para 2026 es de 2.549 millones de euros.

Según esta, a pesar de que vuelve a incrementarse esta partida, "la región sigue padeciendo los mismos problemas año tras año, como las listas de espera, deficiencias en la atención a la Salud Mental o las carencias en Atención Primaria", ha asegurado, según una nota de prensa del PP.

Unido a ello, ha considerado que, en Asturias, el principal problema de la Sanidad no es la escasez de recursos económicos, sino la "mala gestión" del Gobierno asturiano.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que el gasto no se condiciona a resultados y no se exigen responsabilidades si los objetivos no se cumplen.

También ha reprochado al Ejecutivo regional que "se nombran demasiados cargos de libre designación sin la cualificación adecuada --siete de ellos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias--, o el elevado índice de familiaridad en los cargos directivos, al más puro estilo sanchista", ha remarcado Fernández Pardo.

Al tiempo, ha señalado que a 31 de octubre de 2025, las inversiones reales en la Consejería de Salud fueron del 43 por ciento, mientras que en el Sespa alcanzaron apenas el 29 por ciento.

La diputada del PP ha incidido en que, para 2026, las inversiones reales en la Consejería se reducirán a 28 millones de euros. En el caso del Sespa, si bien las inversiones aumentarán en 12 millones de euros, ha afirmado que, en conjunto, la inversión total caerá en 16 millones de euros.

"En el Partido Popular creemos que es necesario apostar por la Atención Primaria, por la Salud Mental, y por los profesionales sanitarios, y así conseguir el control de las listas de espera descontroladas", ha señalado Fernández Pardo.

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE CABUEÑES

También se ha mostrado muy crítica con la paralización 'sine die' de las obras del hospital de Cabueñes. "Estamos ante uno de los mayores fiascos de la Consejería de Salud", ha opinado al respecto la diputada regional del PP, quien ha remarcado que "nadie" ha asumido responsabilidades por este asunto.

A mayores, ha advertido de que no hay fecha para su reanudación y ha opinado que los "míseros" siete millones de euros destinados en los presupuestos a estas obras en 2026 "evidencian que no se hará nada".

"A todo ello se suma que la reforma del mapa sanitario atraerá a este hospital más población tanto del Oriente de Asturias como del valle del Nalón", ha alertado Fernández Pardo.