El PP culpa a la "mala gestión" del Principado por el retraso de la nueva Oficina Judicial en Oviedo y Gijón

GIJÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Manuel Cifuentes ha criticado este jueves la "improvisación y mala gestión" del Gobierno del Principado en la implantación de la nueva Oficina Judicial en Oviedo y Gijón.

Cifuentes, que se ha desplazado en este día al Palacio de Justicia de Gijón, ha recordado que este es "un proyecto que debía haber entrado en funcionamiento el pasado 1 de enero y que, a día de hoy, continúa sin ponerse en marcha", según una nota de prensa del PP asturiano.

Al tiempo, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya estado "anunciando durante un año una reforma judicial para la que no estaba preparado".

Cifuentes, en declaraciones a los medios, ha incidido en que el Gobierno del Principado tuvo que solicitar inicialmente una prórroga hasta el pasado 15 de febrero, "pero posteriormente reconoció que tampoco llegaría a tiempo, alegando que ni siquiera estaban finalizados los procesos de acoplamiento del personal necesarios para el funcionamiento de la nueva estructura", ha remarcado.

"El Gobierno conocía los plazos desde enero de 2025, cuando se aprobó la ley, pero esperó hasta diciembre para iniciar los procesos de acoplamiento del personal", ha señalado el diputado del PP.

Según él, este retraso ya está teniendo consecuencias directas en el funcionamiento de los tribunales. En el caso de Gijón, ha advertido de que "la situación es especialmente preocupante, ya que hasta que la nueva Oficina Judicial no entre en funcionamiento tampoco podrá ponerse en marcha la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer".

Una situación que, a su juicio, se ve agravada por dos circunstancias adicionales: "por un lado, que desde el mes de octubre los juzgados de violencia sobre la mujer han asumido también la tramitación de otros delitos sexuales, lo que ha incrementado notablemente su carga de trabajo; y por otro, que la nueva plaza prevista en Gijón debía asumir los asuntos procedentes de la zona oriental de Asturias dentro del proceso de comarcalización de la violencia de género".

"Estamos hablando de juzgados que pueden verse abocados al colapso si el Gobierno no afronta los refuerzos de personal necesarios, especialmente cuando las denuncias por violencia de género han aumentado de forma significativa según las últimas estadísticas conocidas", ha llamado la atención.

Por todo, ha afeado al Gobierno asturiano que no haya planificado correctamente, según él, la puesta en marcha de esta Oficina. Cifuentes ha recalcado que, tras más de un año de anuncios sobre la modernización de la Justicia en Asturias, el resultado es "una chapuza monumental cuya única causa es la incompetencia del Gobierno".

Ha exigido, por ello, al Ejecutivo autonómico que "explique públicamente por qué no ha sido capaz de cumplir ni el calendario previsto en la ley ni el de la prórroga solicitada, así como que aclare cuándo entrará realmente en funcionamiento la nueva Oficina Judicial en Oviedo y Gijón".